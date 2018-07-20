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29.06.2018 г. | 08:48
Апелляцию на приговор экс-главе «Гринфлайта» рассмотрит Свердловский областной суд
20.07.2018 г. 14:55
Челябинский областной суд не будет рассматривать апелляцию по делу экс-главы «Гринфлайта» из-за судей-дольщиков.
Соответствующее решение приняли в Верховном суде России после обращения представителей Челябинского областного суда, сообщает Znak.com. Первоначально апелляцию должны были рассматривать в столице Южного Урала, однако выяснилось, что двое судей являются обманутыми дольщиками «Академ Riverside» и проходят по делу в качестве потерпевших. Это исключает возможность рассмотрения апелляции. Приговор экс-главе «Гринфлайта» обжалуют в Свердловском областном суде.
Сергея Мануйлова в апреле признали виновным в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам. Проблемы с получением квартир возникли у 4 тыс. 300 человек. Совокупный ущерб составил более 10 млрд рублей. Центральный райсуд Челябинска приговорил Сергея Мануйлова к 2,5 года заключения. Прокуратура настаивала на более строгом наказании и подала апелляцию.
Фото с сайта gubernator74.ru
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