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В Верхнем Уфалее директора водоканала оштрафовали за незаконный сброс сточных вод в реку
20.07.2018 г. 14:49
Фото с сайта 47channel.ru
Прокуратура выявила экологические нарушения в деятельности верхнеуфалейского водоканала.
Выяснилось, что предприятие постоянно осуществляет сброс сточных вод в реку Уфалейка. Согласно журналу лабораторного контроля, предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в его стоках превышена в несколько раз. Лаборатории водоканала не имеют аттестации и аккредитации.
В городской прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении. Директора верхнеуфалейского водоканала оштрафовали на 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта 47channel.ru
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