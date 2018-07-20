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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске начали стройку на территории кладбища, где хоронили больных холерой, тифом и малярией
20.07.2018 г. 14:12
Челябинцы опасаются, что стройка на месте бывшего кладбища на улице Орджоникидзе может привести к вспышке опасных инфекций.
Котлован под фундамент и траншею под коммуникации вырыли на территории кладбища, которое находилось рядом с бывшим войсковым остановочным пунктом. Там до революции хоронили солдат и переселенцев мусульманской веры, умерших от инфекционных болезней. Об этом написал краевед Юрий Латышев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что работы ведутся без контроля санитарных служб и выразил опасение, что останки могли попросту вывезти на свалку. «Холера, тиф, малярия... угроза вполне реальная!» — предупредил горожан Юрий Латышев.
Ранее жители близлежащих домов уже выражали недовольство по поводу уплотнительной застройки. Краевед прокомментировал, что в самом факте сооружения домов на месте кладбища нет ничего противозаконного, однако в ходе подобных работ необходимо соблюдение всех санитарных норм.
Фото: Юрий Латышев / facebook.com
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