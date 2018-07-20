Слоган «Фильтр не спасет от онкологии» в челябинских лифтах привлек внимание УФАС

Фото с сайта vladtime.ru

Информация появилась на стендах в лифтах ряда жилых домов Челябинска. Горожане пожаловались в УФАС на то, что слоган «Фильтр не спасет от онкологии» запугивает людей и призывает не пить фильтрованную воду. Некоторые посчитали, что фраза дискредитируют производителей фильтров.

По мнению ведомства, размещение информации может содержать признаки недобросовестной конкуренции и создавать впечатление о преимуществах иной питьевой воды. Сейчас антимонопольщики устанавливают и изучают обстоятельства, при которых спорная реклама появилась в лифтах жилых домов города, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Фото с сайта vladtime.ru

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