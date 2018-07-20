Челябинск
- 63.2746р. + 0.3740
- 73.4808р. + 0.3463
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Слоган «Фильтр не спасет от онкологии» в челябинских лифтах привлек внимание УФАС
20.07.2018 г. 14:01
Фото с сайта vladtime.ru
Информация появилась на стендах в лифтах ряда жилых домов Челябинска. Горожане пожаловались в УФАС на то, что слоган «Фильтр не спасет от онкологии» запугивает людей и призывает не пить фильтрованную воду. Некоторые посчитали, что фраза дискредитируют производителей фильтров.
По мнению ведомства, размещение информации может содержать признаки недобросовестной конкуренции и создавать впечатление о преимуществах иной питьевой воды. Сейчас антимонопольщики устанавливают и изучают обстоятельства, при которых спорная реклама появилась в лифтах жилых домов города, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Фото с сайта vladtime.ru
Новости на эту тему
- 18.07.2018 г. УФАС в сентябре рассмотрит дело о нарушениях при строительстве ледового городка в Челябинске
- 17.07.2018 г. УФАС оштрафовало миндортранс за проведение единого аукциона по ремонту дорог в разных районах области
- 12.07.2018 г. Антимонопольщики заподозрили южноуральских продавцов газомоторного топлива в сговоре
- 12.07.2018 г. Антимонопольщики запретили магазинам «Красное&Белое» торговать сигаретами
- 11.07.2018 г. В Челябинской области остановился рост цен на бензин