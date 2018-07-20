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Летчики авиабазы в Шаголе уничтожили условных диверсантов, которые пытались сжечь их самолеты
20.07.2018 г. 13:59
Фото с сайта tass.ru
В Челябинской области проходят специальные учения войск материально-технического обеспечения.
По сценарию на аэродром в Шаголе проникли диверсанты. Они разрушили взлетно-посадочную полосу и подожгли один из бомбардировщиков Су-24М. Летчики блокировали и уничтожили условного противника, а затем потушили самолет и восстановили трассу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Масштабные учения войск материально-технического обеспечения проходят и в других регионах страны. В их числе Саратовская, Самарская и Тюменская области, а основная часть маневров проходит на Тоцком полигоне под Оренбургом.
Фото с сайта tass.ru
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