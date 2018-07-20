В Челябинской области по факту исчезновения подростка с ДЦП возбудили уголовное дело

Фото с сайта sledcom.ru

14-летний мальчик, который страдает ДЦП и эпилепсией, пропал 18 июля.

Ильшат Хайруллин ушел из дома в поселке Туктубаево Сосновского района в среду, 18 июля. С тех пор информации о его местонахождении нет. Как сообщили в группе поискового отряда «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте», у подростка ДЦП и эпилепсия.

Приметы пропавшего: рост 170 см, короткая стрижка, темные волосы, карие глаза, правая рука в родинках, не разговаривает. Одет в темное трико, черные сланцы, светлую футболку. Информацию о подростке просят сообщить по телефону 02.

Мальчика ищут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. На месте работают следователи. Также в Сосновский район выехал и.о. руководителя регионального следственного управления Степан Шульга.

«В связи с наличием угрозы его жизни и здоровью следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета по Челябинской области.

Губернатор Борис Дубровский поручил своему заму Олегу Климову и министру общественной безопасности Евгению Савченко подключить все возможные ресурсы для организации поисков мальчика.

«По поручению губернатора наши спасатели сегодня подняты ЦУКС ГУ МЧС на поиски ребенка. Сейчас работают восемь спасателей (два уазика и два квадроцикла используются) и четыре общественника Росспаса с тремя специально обученными собаками», — сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Фото с сайта sledcom.ru

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