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29.06.2018 г. | 08:48
На Южном Урале за полгода зарегистрировали 23 очага бешенства среди животных
20.07.2018 г. 12:53
В Роспотребнадзоре сообщили, что в Челябинской области сохраняется достаточно напряженная ситуация по бешенству.
Всего за шесть месяцев в Челябинской области выявили 23 очага бешенства в 19 населенных пунктах. 15 случаев заражения смертельным вирусом пришлось на диких животных – лис и енотовидных собак. За полгода с укусами животных в больницы обратились более 4,5 тыс. южноуральцев. Случаев заболевания бешенством среди людей выявлено не было.
В региональном управлении Роспотребнадзора жителям области напомнили об опасности близкого общения с дикими или бродячими домашними животными, а также призвали привить от бешенства своих питомцев. В случае укуса следует немедленно промыть рану большим количеством мыльного раствора и перекисью водорода и в течение 24 часов обратиться в больницу.
Фото с сайта mydog.su
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