На месте бывшего танкового училища построят жилой комплекс с детским садом, досуговыми центрами и магазинами

Фото с сайта pikabu.ru

Глава челябинской строительной компании «Никс» Николай Серсков рассказал о планах по использованию земли бывшего военного вуза, которую купил на аукционе за 255 млн рублей.

Торги состоялись в Москве в среду, 18 июля. Участников было шесть, в том числе столичные застройщики, а также компании из Челябинска, Магнитогорска и Чечни. По словам Николая Серскова, землю площадью восемь гектаров пришлось приобрести за большую цену, чем планировалось. Стартовая цена увеличилась на 86 млн рублей. На месте бывшего танкового училища появится жилой комплекс с магазинами и социальной инфраструктурой.

«Мы бы хотели построить на этом месте очень комфортную среду проживания — жилой комплекс не эконом-класса, среднего класса, с закрытой территорией, с достаточно развитой инфраструктурой, на которой, на наш взгляд, должна быть какая-то социальная нагрузка. Мы смотрели, как здесь разместить детский сад, досуговые центры, объекты торговли, чтобы людям было комфортно в данном месте проживать», — прокомментировал Николай Серсков.

Также он отметил, что никаких крупных торговых площадок на территории бывшего вуза не появится. Завершить строительство комплекса планируется в течение трех лет. В компании «Никс» уже приступили к разработке проектов застройки. Однако информации о том, сколько домов будет построено и какой они будут этажности, пока нет, рассказал Николай Серсков.

Также застройщик прокомментировал ситуацию с объектами культурного наследия на территории танкового училища. Речь идет об офицерской и двух солдатских казармах войскового остановочного пункта постройки XIX века. Николай Серсков заявил, что они располагаются за пределами участков, которые он получил в собственность, и отметил, что минобороны проведет отдельные торги по продаже земли с обременением в виде этих объектов. К этому конкурсу компания также будет готовиться.

Фото с сайта pikabu.ru

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