Реальные доходы жителей Челябинской области выросли менее чем на 1%

Фото с сайта nz1.ru

Челябинскстат опубликовал информацию о размерах доходов и зарплат южноуральцев.

По данным за январь–май этого года, которые содержатся в докладе «Социально-экономическое положение Челябинской области», денежные доходы в среднем на душу населения составили 22,5 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост почти на 3,7%. В то же время реальные располагаемые доходы, то есть за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен, выросли всего на 0,9%.

При этом расходы за пять месяцев увеличились на 7,7%, а сбережения сократились на 46,8%. Средняя номинальная зарплата, по данным службы статистики, выросла на 9,9% и в мае составила 35 тыс. рублей, а реальная — увеличилась на 7,4%. Что касается цен, то с начала года продовольственные товары подорожали на 1,2%.

Фото с сайта nz1.ru

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