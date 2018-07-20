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29.06.2018 г. | 08:48
Реальные доходы жителей Челябинской области выросли менее чем на 1%
20.07.2018 г. 10:28
Челябинскстат опубликовал информацию о размерах доходов и зарплат южноуральцев.
По данным за январь–май этого года, которые содержатся в докладе «Социально-экономическое положение Челябинской области», денежные доходы в среднем на душу населения составили 22,5 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост почти на 3,7%. В то же время реальные располагаемые доходы, то есть за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен, выросли всего на 0,9%.
При этом расходы за пять месяцев увеличились на 7,7%, а сбережения сократились на 46,8%. Средняя номинальная зарплата, по данным службы статистики, выросла на 9,9% и в мае составила 35 тыс. рублей, а реальная — увеличилась на 7,4%. Что касается цен, то с начала года продовольственные товары подорожали на 1,2%.
Фото с сайта nz1.ru
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