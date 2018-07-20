В Челябинской области мать и сын погибли после падения машины в водоем

Фото с сайта ppschel.eps74.ru

В Кусинском районе женщина и ребенок погибли в автомобиле, который съехал в водоем.

Трагедия произошла в четверг, 19 июля, утром в поселке Ковали. ВАЗ-2114 съехал с дороги в технический водоем. Автомобиль заметил охранник предприятия во время обхода территории. Он вызвал пожарных. В салоне автомобиля обнаружили тела женщины и ребенка. Когда пожарные вытаскивали погибших из машины, они услышали стон из багажника. Там нашли мужчину. У него диагностировали переохлаждение. В шоковом состоянии мужчину доставили в больницу.

Южноуралец сообщил, что он вместе с 40-летней гражданской женой и ее 12-летним сыном возвращались в Златоуст из поселка Магнитка, куда ездили в гости к друзьям. После того, как автомобиль съехал в водоем, мужчина пробрался в багажник. Задняя часть машины выступала над поверхностью воды, благодаря чему туда поступал воздух, сообщили в пресс-центре областной противопожарной службы.

Фото: пресс-центр Противопожарной службы Челябинской области

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