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29.06.2018 г. | 08:48
В первом полугодии доходы бюджета Челябинской области выросли почти на 10%
20.07.2018 г. 09:23
В минфине Челябинской области отчитались о росте поступлений в бюджет региона.
Всего за шесть месяцев доходы бюджета Челябинской области составили более 94 млрд рублей. Эта сумма увеличилась на 9%. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 12% и составили порядка 82 млрд рублей.
В минфине отметили, что регион самостоятельно обеспечил себя ресурсами на 87%. Из федерального бюджета Челябинская область получила дотаций на сумму почти 12 млрд рублей. Расходы бюджета региона за полгода составили около 85 млрд рублей. 43% этой суммы ушло на зарплату бюджетникам с учетом повышения МРОТ.
Государственный долг региона с начала года сократился почти на 500 млн рублей и, по данным на начало июля, составил 15 млрд рублей, или 12% от собственных доходов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта crimeapress.info
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