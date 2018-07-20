Роскачество и минпромторг проверят школьную форму южноуральских производителей

Фото с сайта vzsar.ru

Эксперты анонимно закупят одежду для школьников в 27 регионах России и исследуют ее в лабораториях.

Всего в исследовании примут участие 62 бренда брюк для мальчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска и Казани, а также Костромской, Волгоградской, Ивановской областей, Краснодарского края и других регионов России. Помимо этого, эксперты протестируют школьную форму производства Белоруссии, Китая и Италии.

Брюки будут проверять по 60 параметрам. Среди них – качество пошива, токсичность ткани, устойчивость к окрашиванию, способность материала «дышать», впитывать и удерживать влагу. Также учтут и бытовые характеристики – истираемость, прочность, усадку после стирки и другие.

Глава минпромторга Денис Мантуров заявил, что для родителей школьников исследование станет своеобразным «потребительским навигатором», а производители смогут подробнее узнать, на какие параметры опираться при заказе материалов для пошива качественной и безопасной школьной формы. Результаты проверки представят на портале Роскачества в августе.

Фото с сайта vzsar.ru

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