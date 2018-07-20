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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске задержали первого замминистра экономического развития
20.07.2018 г. 08:36
Силовики задержали первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева.
Как сообщает 31tv.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, это произошло в четверг, 19 июля. В пятницу будет решаться вопрос о мере пресечения. По некоторым данным, задержание может быть связано с подготовкой к российско-казахстанскому форуму, который прошел в Челябинске в ноябре 2017 года.
Глава региона Борис Дубровский в курсе действий, которые проводят силовые структуры в отношении Антона Бахаева, сообщил Znak.com пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
«Я очень сожалею о произошедшем. Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Хочу отметить, что только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности того или иного человека. Уверен, правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие», — прокомментировал губернатор.
Антон Бахаев в последнее время возглавляет дирекцию по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. По словам Бориса Дубровского, в ближайшее время будет принят весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки инфраструктуры Челябинска к проведению саммитов в 2020 году.
Znak.com также сообщает о задержании руководителя агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольги Алейниковой. По данным издания, и Бахаева, и Алейникову задержали на 48 часов, сейчас с ними работают следователи.
Фото с сайта gubernator74.ru
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