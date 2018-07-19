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29.06.2018 г. | 08:48
На проспекте Победы из-за дорожных работ на шесть дней ограничат движение
19.07.2018 г. 15:34
Фото с сайта cheladmin.ru
В Калининском районе Челябинска введут ограничение движения.
Оно будет действовать с 8:00 пятницы, 20 июля, и продлится шесть дней — до 20:00 25 июля. Ограничение коснется проспекта Победы на участке от улицы Ворошилова до Чайковского.
Ранее сообщалось, что в этом году приведут в порядок три участка самой длинной улицы мегаполиса. После завершения работ на участках от Ворошилова в сторону Салавата Юлаева (ремонт уже проводится в обоих направлениях) и от Ворошилова до Чайковского (в сторону центра) дорожники приступят к ремонту отрезка от улицы Чайковского до Болейко. Таким образом, с учетом работ, которые провели в 2017 году, проспект Победы будет отремонтирован на всем протяжении.
Фото с сайта cheladmin.ru
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