На проспекте Победы из-за дорожных работ на шесть дней ограничат движение

Фото с сайта cheladmin.ru

В Калининском районе Челябинска введут ограничение движения.

Оно будет действовать с 8:00 пятницы, 20 июля, и продлится шесть дней — до 20:00 25 июля. Ограничение коснется проспекта Победы на участке от улицы Ворошилова до Чайковского.

Ранее сообщалось, что в этом году приведут в порядок три участка самой длинной улицы мегаполиса. После завершения работ на участках от Ворошилова в сторону Салавата Юлаева (ремонт уже проводится в обоих направлениях) и от Ворошилова до Чайковского (в сторону центра) дорожники приступят к ремонту отрезка от улицы Чайковского до Болейко. Таким образом, с учетом работ, которые провели в 2017 году, проспект Победы будет отремонтирован на всем протяжении.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 19.07.2018 г.»