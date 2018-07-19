В челябинскую областную больницу госпитализировали шестерых человек с «травмами ныряльщика»

Фото с сайта карта74.рф

В ЧОКБ прооперировали шесть человек, которые получили тяжелые трамвы во время купания.

За июнь и июль в областную больницу поступили шесть мужчин с повреждениями шейного отдела позвоночника и спинного мозга. Как правило, такие травмы получают при ударе головой о дно водоема. В результате осколки шейных позвонков сдавливают спинной мозг. Как рассказал главный реаниматолог областной больницы Леонард Плоткин, такое повреждение неизбежно приводит к инвалидизации. У больных нарастает паралич верхних и нижних конечностей и нарушаются функции всех органов ниже места повреждения. Зачастую их приходится на долгое время подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Многие пациенты с травмой шейного отдела позвоночника умирают в первый год от нарастающих осложнений.

В региональном минздраве отметили, что с начала купального сезона в областной больнице прооперировали шесть мужчин с травмой шейного отдела позвоночника, почти все — с тяжелым повреждением спинного мозга. Все они поступили в лечебное учреждение в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с сайта карта74.рф

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