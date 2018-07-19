Немецкие компании готовы профинансировать проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Фото с сайта privet-Rostov.ru

О своих намерениях в отношении проекта магистрали заявили в «Немецкой инициативе по ВСМ в России».

В нее входят около 30 компаний в области железнодорожного транспорта, строительства и финансов. Руководитель рабочей группы консорциума Рольф Эпштайн заявил, что немецкие компании намерены профинансировать строительство Уральской ВСМ, привлечь дополнительные деньги в капитал концессионера и выступить технологическим партнером проекта, говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития Челябинской области.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров отметил, что данное заявление подкрепило договоренности, которые достигли глава региона и представитель компании Siemens в России Дитрих Меллер на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В сентябре 2018 года планируется заключить концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали на 32-летний срок. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Фото с сайта privet-Rostov.ru

Все новости за 19.07.2018 г.»