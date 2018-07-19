- 62.9006р. + 0.4654
- 73.1345р. - 0.1082
-
29.06.2018 г. | 08:48
Немецкие компании готовы профинансировать проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург
19.07.2018 г. 14:18
О своих намерениях в отношении проекта магистрали заявили в «Немецкой инициативе по ВСМ в России».
В нее входят около 30 компаний в области железнодорожного транспорта, строительства и финансов. Руководитель рабочей группы консорциума Рольф Эпштайн заявил, что немецкие компании намерены профинансировать строительство Уральской ВСМ, привлечь дополнительные деньги в капитал концессионера и выступить технологическим партнером проекта, говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития Челябинской области.
Вице-губернатор Руслан Гаттаров отметил, что данное заявление подкрепило договоренности, которые достигли глава региона и представитель компании Siemens в России Дитрих Меллер на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В сентябре 2018 года планируется заключить концессионное соглашение о строительстве высокоскоростной магистрали на 32-летний срок. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.
Фото с сайта privet-Rostov.ru
- 17.07.2018 г. Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург заинтересовал более 20 крупных компаний
- 11.07.2018 г. Предприятия Урала готовы обеспечить строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург на 70%
- 09.07.2018 г. Немецкие компании изучают возможность финансирования строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург
- 18.06.2018 г. Экономист Сергей Гордеев сравнил проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург с метро
- 29.05.2018 г. Борис Дубровский предложил государству вложить 175 млрд рублей в строительство ВСМ