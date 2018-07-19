Жителя Магнитогорска арестовали на два месяца за убийство девушки, пропавшей после продажи машины

Фото с сайта 74.мвд.рф

Магнитогорскому автомеханику предъявили обвинение в убийстве девушки из-за машины.

Трагедия произошла в понедельник, 16 июля. По версии следствия, 29-летняя девушка приехала в автосервис, чтобы показать машину потенциальному покупателю — 24-летнему механику. Денег на автомобиль стоимостью 500 тыс. рублей у мужчины не было, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Он несколько раз ударил девушку по голове молотком и вывез ее тело в Кизильский район.

Мужчина планировал разобрать автомобиль на запчасти и продать, чтобы погасить долги. Механика заключили под стражу на два месяца.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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