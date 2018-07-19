Благоустройством центра Челябинска займутся архитекторы из Москвы

Фото с сайта cheladmin.ru

Московские специалисты, создавшие современный облик Москвы, будут работать над центром столицы Южного Урала.

Они разработают единую архитектурную концепцию для части города, которая ограничена улицами Сони Кривой, Братьев Кашириных, Северо-Крымской и Российской. Об этом сообщает телеграм-канал «Е-Область» со ссылкой на источник в региональном правительстве. Специалисты Союза архитекторов России, которые работали над созданием современного облика столицы, в ближайшее время утвердят проект развития центра Челябинска и приступят к его реализации. Ожидается, что в перспективе изменения архитектурного облика затронут и другие районы города.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 19.07.2018 г.»