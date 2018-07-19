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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске из сквера в Металлургическом районе исчез Ленин
19.07.2018 г. 12:35
Фото с сайта vk.com
Портрет вождя мирового пролетариата пропал с клумбы в сквере 50-летия ВЛКСМ возле бассейна «Строитель».
Один из местных жителей заметил пропажу утром в среду, 18 июля. Фото клумбы, в центре которой находился портрет, он опубликовал в сообществе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте» с подписью «Кто забрал портрет Ленина, верните на место».
Жители Металлургического района в комментариях предположили, что портрет могли украсть подростки, а некоторые отметили, что клумба осталась красивой и без него.
Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com
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