В Челябинске из сквера в Металлургическом районе исчез Ленин

Фото с сайта vk.com

Портрет вождя мирового пролетариата пропал с клумбы в сквере 50-летия ВЛКСМ возле бассейна «Строитель».

Один из местных жителей заметил пропажу утром в среду, 18 июля. Фото клумбы, в центре которой находился портрет, он опубликовал в сообществе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте» с подписью «Кто забрал портрет Ленина, верните на место».

Жители Металлургического района в комментариях предположили, что портрет могли украсть подростки, а некоторые отметили, что клумба осталась красивой и без него.

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

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