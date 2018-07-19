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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинск ассоциируется у горожан с верблюдом, метеоритом и стальным сердцем России
19.07.2018 г. 12:19
В ОНФ призвали челябинцев выбрать главный символ города.
Онлайн-голосование запустили в среду, 18 июля, в сообществе челябинского отделения ОНФ во «ВКонтакте». Варианты выбирали по результатам анкетирования, которое провели в городе в начале лета. Тогда символами Челябинска респонденты называли верблюда, метеорит, природу, промышленность, Танкоград и Кировку. Именно их и включили в онлайн-голосование.
Как сообщили в пресс-службе ОНФ, выборы главного символа Челябинска продлятся до конца июля. В августе активисты Народного фронта проведут художественный фестиваль, в ходе которого городские пространства украсят символом, набравшим наибольшее число голосов.
На момент публикации материала лидирует верблюд — за него проголосовали почти 27% участников. В голосовании также есть пункт «Свой вариант», выбравшие его пользователи в комментариях отмечают, что настоящим символом города должен стать противогаз.
Фото с сайта pravmin74.ru
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