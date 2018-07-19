Челябинский областной суд отказался смягчить наказание многодетной матери за убийство новорожденного

Фото с сайта 1tulatv.ru

Суд оставил в силе приговор многодетной матери из Троицка, которая задушила новорожденного ребенка.

Женщина родила мальчика в ночь с 27 на 28 января во дворе дома своих знакомых. Не желая растить и воспитывать ребенка, она задушила его.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат обратился с апелляцией в облсуд. Он попросил учесть, что женщина является матерью пятерых детей. С декабря 2017 года они находятся на попечении государства. Облсуд оставил приговор в силе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 1tulatv.ru

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