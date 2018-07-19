Жители поселка Тургояк в Миассе почти три недели просидели без воды

Фото с сайта orelgrad.ru

Водоснабжение поселка Тургояк в Миассе восстановили после вмешательства прокуратуры.

Воды в домах и социальных объектах поселка не было со 2 июля. Ее отключили из-за того, что истек срок договора между снабжающей организацией и миасским водоканалом. Жители поселка обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство потребовало от и.о. мэра Миасса Григория Тонких устранить нарушения. Только после этого водоснабжение в домах восстановили, сообщили в четверг, 19 июля, в пресс-центре областной прокуратуры. Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Фото с сайта orelgrad.ru

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