В минэкологии Челябинской области создадут управление экологического просвещения

Фото с сайта pravmin74.ru

В министерстве экологии Челябинской области появится новое подразделение.

Оно будет отвечать за формирование экологической политики региона и создание положительного имиджа Южного Урала. С этой целью управление будет работать с общественными организациями, СМИ и обращениями от населения, сообщает Znak.com со ссылкой на источник.

Орган создается с нуля, в его штат войдут 10 человек. Кто возглавит управление, пока не известно. По данным издания, специальная структура для улучшения экологического имиджа региона появится в преддверии выборов губернатора Челябинской области, которые пройдут в 2019 году.

Фото с сайта pravmin74.ru

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