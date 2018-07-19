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29.06.2018 г. | 08:48
В минэкологии Челябинской области создадут управление экологического просвещения
19.07.2018 г. 11:34
Фото с сайта pravmin74.ru
В министерстве экологии Челябинской области появится новое подразделение.
Оно будет отвечать за формирование экологической политики региона и создание положительного имиджа Южного Урала. С этой целью управление будет работать с общественными организациями, СМИ и обращениями от населения, сообщает Znak.com со ссылкой на источник.
Орган создается с нуля, в его штат войдут 10 человек. Кто возглавит управление, пока не известно. По данным издания, специальная структура для улучшения экологического имиджа региона появится в преддверии выборов губернатора Челябинской области, которые пройдут в 2019 году.
Фото с сайта pravmin74.ru