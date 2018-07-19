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29.06.2018 г. | 08:48
В конце июля в Челябинске определят дату проведения «Тотального диктанта»
19.07.2018 г. 11:18
В Челябинске состоится четвертая стратегическая сессия всероссийской акции «Тотальный диктант».
Она пройдет с 21 по 30 июля. На ней члены экспертного совета и региональные координаторы определят дату проведения диктанта и обозначат основные направления развития акции, сообщили в пресс-службе проекта. Также эксперты впервые увидят текст диктанта, который участники будут писать в 2019 году.
Как рассказала координатор акции в Челябинске Зоя Костырева, в рамках сессии в ботаническом саду ЧелГУ высадят аллею из 30 лиственниц и можжевельников. По подсчетам, именно столько деревьев в 2018 году ушло на производство 200 тыс. бланков.
В этом году «Тотальный диктант» написали 227 тыс. человек в 76 странах. В столице Южного Урала в акции приняли участие почти 2,5 тыс. человек на 35 площадках. Текст писательницы Гузель Яхиной без ошибок написал 91 челябинец.
Фото с сайта news.tpu.ru
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