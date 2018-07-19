В конце июля в Челябинске определят дату проведения «Тотального диктанта»

Фото с сайта news.tpu.ru

В Челябинске состоится четвертая стратегическая сессия всероссийской акции «Тотальный диктант».

Она пройдет с 21 по 30 июля. На ней члены экспертного совета и региональные координаторы определят дату проведения диктанта и обозначат основные направления развития акции, сообщили в пресс-службе проекта. Также эксперты впервые увидят текст диктанта, который участники будут писать в 2019 году.

Как рассказала координатор акции в Челябинске Зоя Костырева, в рамках сессии в ботаническом саду ЧелГУ высадят аллею из 30 лиственниц и можжевельников. По подсчетам, именно столько деревьев в 2018 году ушло на производство 200 тыс. бланков.

В этом году «Тотальный диктант» написали 227 тыс. человек в 76 странах. В столице Южного Урала в акции приняли участие почти 2,5 тыс. человек на 35 площадках. Текст писательницы Гузель Яхиной без ошибок написал 91 челябинец.

Фото с сайта news.tpu.ru

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