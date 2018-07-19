В Челябинске на 15% подешевел готовый бизнес

Фото с сайта utmagazine.ru

Готовый бизнес в Челябинске в среднем стоит 600 тыс. рублей.

Таковы данные сервиса «Юла», который проанализировал предложения за второй квартал этого года. Средняя цена в категории «бизнес под ключ», по сравнению с первым кварталом, уменьшилась на 31%, стоимость франшизы не изменилась, а в категории «доля в бизнесе» рост составил 63%.

Средняя цена готового бизнеса в Челябинске превысила 600 тыс. рублей. Были отрасли, где стоимость повышалась: так, на 88% подорожали предприятия общественного питания, их продавали за 530 тыс. рублей. А наибольшее снижение показала сфера торговли — на 34% до 192 тыс. рублей. Именно такой бизнес челябинцы выставляли на продажу чаще всего - почти половина предложений связана с торговлей.

Далее по популярности идут салоны красоты и интернет-проекты. Реже продают гостиничный бизнес и производственные предприятия. Бизнес в этих сферах наиболее дорогой — средняя стоимость — 1,6 млн и почти 900 тыс. рублей соответственно.

Фото с сайта utmagazine.ru

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