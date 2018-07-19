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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинская и китайская компании договорились о сотрудничестве в сфере энергосбережения
19.07.2018 г. 09:14
Организация МТМ и корпорация «Гоюй» подписали соглашение о создании совместного предприятия для запуска в Китае проекта «умный город».
Речь идет об энергосберегающих технологиях в системе освещения. Китайская сторона выступит инвестором. Соглашение было подписано на прошлой неделе во время визита делегации из провинции Хэйлунцзян в Челябинск. В ее состав вошли более 200 человек, а на переговоры зарегистрировались почти 400 южноуральских предпринимателей.
Достигнуты предварительные договоренности о поставках из Челябинской области в Китай зерна, льна, подсолнечника; совместном производстве топливных форсунок; продвижении продукции златоустовских оружейников.
Из Китая будут везти вареную кукурузу, замороженные овощи, водосберегающее оборудование, расходные медицинские материалы и электродвигатели.
Эти итоги делового визита неокончательные, сбор анкет и обработка результатов продолжаются, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.
Фото с сайта kurskadmin.ru
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