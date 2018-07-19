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29.06.2018 г. | 08:48
Бывшее танковое училище продали за 255 млн рублей челябинскому застройщику
19.07.2018 г. 09:04
Земли и постройки расформированного челябинского танкового училища приобрел собственник челябинской строительной компании «Никс» Николай Серсков.
Аукцион состоялся в среду, 18 июля, в Москве. Участие в торгах приняли столичные застройщики, а также компании из Челябинска, Магнитогорска и Чечни, сообщили в акционерном обществе «ДОМ.РФ». Четыре участка совокупной площадью более 8 га в результате активных торгов продали за 254 млн 600 тыс. рублей, что на 86 млн рублей больше стартовой цены. 80% этой суммы уйдет министерству обороны.
Вместе с землей продали и 18 зданий бывшего танкового училища, каждое из которых оценили в 1 рубль. Все это досталось собственнику челябинской строительной компании «Никс» Николаю Серскову.
Танковое училище в столице Южного Урала расформировали в 2007 году. С тех пор объекты вуза дважды выставляли на торги. В конце 2016 года минобороны передало землю с нераспроданными объектами Российскому фонду развития жилищного строительства.
Фото с сайта pikabu.ru
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