- 62.9006р. + 0.4654
- 73.1345р. - 0.1082
-
29.06.2018 г. | 08:48
60% челябинцев готовы к раздельному сбору мусора
19.07.2018 г. 08:25
Раздельным сбором мусора в Челябинске в основном занимаются пенсионеры и безработные.
К такому выводу пришли социологи местного филиала Президентской академии. Они спросили у челябинцев, готовы ли те разделять мусор на бумагу, стекло и пластик. На этот вопрос утвердительно ответили почти 60% респондентов, в основном – жители северо-запада. Около четверти опрошенных сказали, что не готовы лично заниматься раздельным сбором мусора. Так отвечали, главным образом, мужчины средних лет из Советского и Центрального районов.
Почти 9% заявили, что уже разделяют мусор на бумагу, стекло и пластик. Большинство из них — женщины преклонного возраста и безработные жители города. Еще 7,5% опрошенных затруднились с ответом.
Информация о том, что в Челябинске планируется ввести раздельный сбор мусора, появилась год назад. Несмотря на то, что сортировка отходов является важным признаком цивилизованного городского быта, пока что далеко не все челябинцы готовы к этому, резюмировали социологи.
Фото с сайта pechatniki.mos.ru
- 29.06.2018 г. К 2021 году челябинская свалка превратится в зеленый холм
- 28.06.2018 г. Запрет на вывоз мусора на полигон в Полетаево оспорят в Верховном Суде
- 27.06.2018 г. ФАС наказала министерство тарифного регулирования Челябинской области за высокую цену вывоза мусора
- 21.06.2018 г. Более половины челябинцев жалуются, что их соседи мусорят в подъездах
- 14.06.2018 г. В Челябинске тариф на вывоз мусора вырастет до 120 рублей