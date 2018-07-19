60% челябинцев готовы к раздельному сбору мусора

Фото с сайта pechatniki.mos.ru

Раздельным сбором мусора в Челябинске в основном занимаются пенсионеры и безработные.

К такому выводу пришли социологи местного филиала Президентской академии. Они спросили у челябинцев, готовы ли те разделять мусор на бумагу, стекло и пластик. На этот вопрос утвердительно ответили почти 60% респондентов, в основном – жители северо-запада. Около четверти опрошенных сказали, что не готовы лично заниматься раздельным сбором мусора. Так отвечали, главным образом, мужчины средних лет из Советского и Центрального районов.

Почти 9% заявили, что уже разделяют мусор на бумагу, стекло и пластик. Большинство из них — женщины преклонного возраста и безработные жители города. Еще 7,5% опрошенных затруднились с ответом.

Информация о том, что в Челябинске планируется ввести раздельный сбор мусора, появилась год назад. Несмотря на то, что сортировка отходов является важным признаком цивилизованного городского быта, пока что далеко не все челябинцы готовы к этому, резюмировали социологи.

Фото с сайта pechatniki.mos.ru

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