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29.06.2018 г. | 08:48
В Карабаше реализуют проект, который в 20 раз сократит загрязнение Аргазей
18.07.2018 г. 15:21
На реке Сак-Элга в Карабаше строят обводной канал и готовятся к возведению дамбы.
Проект включает создание двух основных объектов, сообщили в пресс-сслужбе министерства экологии. С марта строится канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий. Также планируется возвести дамбу для перехвата оставшегося стока. В образовавшейся запруде поглощать загрязняющие вещества будут водные растения — камыш и рогоз.
В данный момент выполнено около половины работ. Готова площадка для будущей дамбы и продолжается прокладка канала длиной свыше километра и отсыпка берегов. Завершить строительство природоохранных объектов планируется в 2019 году. Глава регионального минэкологии Сергей Лихачев заявил, что, согласно подсчетам, после ввода системы в эксплуатацию загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз.
Фото с сайта pravmin74.ru
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