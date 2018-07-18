В Карабаше реализуют проект, который в 20 раз сократит загрязнение Аргазей

Фото с сайта pravmin74.ru

На реке Сак-Элга в Карабаше строят обводной канал и готовятся к возведению дамбы.

Проект включает создание двух основных объектов, сообщили в пресс-сслужбе министерства экологии. С марта строится канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий. Также планируется возвести дамбу для перехвата оставшегося стока. В образовавшейся запруде поглощать загрязняющие вещества будут водные растения — камыш и рогоз.

В данный момент выполнено около половины работ. Готова площадка для будущей дамбы и продолжается прокладка канала длиной свыше километра и отсыпка берегов. Завершить строительство природоохранных объектов планируется в 2019 году. Глава регионального минэкологии Сергей Лихачев заявил, что, согласно подсчетам, после ввода системы в эксплуатацию загрязнение Аргазинского водохранилища сократится в 20 раз.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 18.07.2018 г.»