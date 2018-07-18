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29.06.2018 г. | 08:48
В новом центре для реабилитации наркозависимых в Челябинске открыли кабинет тестирования на ВИЧ
18.07.2018 г. 15:03
Фото с сайта vsluh.ru
В центре социальной реабилитации наркозависимых в Челябинске будут проводить консультации нарколог и психолог.
Новое учреждение начало работу по адресу улица Курчатова, 26. Оно рассчитано на одновременное пребывание 28 человек. Реабилитацию будут проводить три месяца — два из них пациент проведет в стенах центра, а еще месяц будет посещать группу анонимных наркоманов.
Раз в неделю в учреждение будут приезжать врач-нарколог и психолог. В новом центре также работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ. Получить результат в нем могут все желающие уже через 10 минут, сообщили в минздраве области.
Фото с сайта vsluh.ru
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