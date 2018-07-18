В новом центре для реабилитации наркозависимых в Челябинске открыли кабинет тестирования на ВИЧ

Фото с сайта vsluh.ru

В центре социальной реабилитации наркозависимых в Челябинске будут проводить консультации нарколог и психолог.

Новое учреждение начало работу по адресу улица Курчатова, 26. Оно рассчитано на одновременное пребывание 28 человек. Реабилитацию будут проводить три месяца — два из них пациент проведет в стенах центра, а еще месяц будет посещать группу анонимных наркоманов.

Раз в неделю в учреждение будут приезжать врач-нарколог и психолог. В новом центре также работает кабинет анонимного тестирования на ВИЧ. Получить результат в нем могут все желающие уже через 10 минут, сообщили в минздраве области.

Фото с сайта vsluh.ru

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