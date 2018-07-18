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29.06.2018 г. | 08:48
Экс-главе Уфалейского лесничества предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере
18.07.2018 г. 14:45
Фото с сайта r22.fssprus.ru
В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу руководителя Уфалейского лесничества.
По версии следствия, он получил от директора коммерческого предприятия взятку в размере свыше 3 млн рублей за покровительство при лесозаготовках на арендованном участке. Как отметили в прокуратуре, 2,4 млн из этой суммы были выплачены в виде зарплаты жене чиновника, которая была фиктивно трудоустроена в компании.
Взамен глава Уфалейского лесничества беспрепятственно утверждал акты приемки работ и согласовывал лесные декларации. Сейчас на его имущество, которое оценили в 1 млн рублей, наложен арест. Уголовное дело рассматривает Центральный райсуд Челябинска.
Фото с сайта r22.fssprus.ru
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