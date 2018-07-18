УФАС в сентябре рассмотрит дело о нарушениях при строительстве ледового городка в Челябинске

Фото с сайта cheladmin.ru

Антимонопольщики запросили в мэрии Челябинска дополнительные документы для рассмотрения дела о нарушениях при строительстве ледового городка на площади Революции.

В ведомстве установили, что городское управление культуры ежегодно выдавало субсидии МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина» на сооружение ледового городка. В 2017 году на это выделили более 7 млн рублей. Выяснилось, что ледяные скульптуры, горки и аттракционы возводили другие организации без проведения конкурсных процедур. Парк Пушкина в свою очередь занимался уборкой снега, освещением, охраной территории, торговлей и прочими не связанными со сферой культуры делами, на что потратили около 1 млн рублей из выделенных средств.

После требования прекратить финансировать строительство городка на площади Революции МАУ «Городской сад им. А. С. Пушкина» из бюджета в УФАС возбудили дело по факту нарушений. С доводами антимонопольщиков согласились в областном арбитражном суде. Рассмотрение дела назначили на 17 сентября, сообщили в пресс-службе УФАС.

Фото с сайта cheladmin.ru

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