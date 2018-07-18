Конец недели в Челябинской области обещает быть дождливым

Фото с сайта mysbor.ru

Синоптики челябинского гидрометцентра во второй половине недели прогнозируют дожди и грозы.

Так, в четверг, 19 июля, в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди, возможны грозы. По области выпадет град, а утром будет туман. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью +16-21, днем по области до +30.

На пятницу и субботу в области также ожидаются дожди, возможны грозы. В ночные часы за окном будет +11-16, днем столбики термометров поднимутся до +28.

Фото с сайта mysbor.ru

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