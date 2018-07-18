В Челябинской области полицейский убил бывшую жену и закопал ее тело в лесу

Фото с сайта vladtime.ru

В лесу под Челябинском обнаружили тело женщины, которая пропала месяц назад после встречи с бывшим мужем.

Трагедия произошла вечером 18 июня. По версии следствия, 41-летний обвиняемый, который работает полицейским, в одном из гаражей Челябинска убил 36-летнюю бывшую жену. Затем мужчина вывез тело в район села Миасское и закопал в лесу. Обвиняемого заключили под стражу.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 18.07.2018 г.»