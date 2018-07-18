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29.06.2018 г. | 08:48
Гендиректора предприятия в Озерске оштрафовали на 200 тыс. рублей за невыплату зарплат сотрудникам
18.07.2018 г. 13:56
Фото с сайта orelgrad.ru
В Озерске вынесли приговор генеральному директору завода «АтомСпецМаш» за нарушения трудового законодательства.
Руководитель предприятия не выплачивал зарплату 23 работникам с января 2015 по август 2016 года. Задолженность за полтора года составила 5,5 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, предприятие получило за это время прибыль в размере почти 70 млн рублей, которая пошла в первую очередь на производственные нужды.
Гендиректор завода признал свою вину и частично погасил долги по зарплате. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей и наложил арест на имущество предприятия стоимостью свыше 28 млн рублей для удовлетворения требований истцов.
Фото с сайта orelgrad.ru
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