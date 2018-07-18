К чистовой отделке набережной реки Миасс приступят в 2019 году

Фото с сайта gubernator74.ru

Главе региона доложили о ходе работ на объектах, строящихся к саммитам ШОС и БРИКС.

Борис Дубровский заявил, что будет создан региональный оргкомитет по подготовке к масштабным международным мероприятиям. Он будет состоять из рабочих групп, в каждую из которых войдет представитель Росконгресса.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев рассказал, что основные земельные работы по благоустройству набережной проведут в этом году, а в следующем — приступят к чистовой отделке. «Сейчас идут предпроектные работы. Мы ожидаем, что расходы городского бюджета начнутся с 2020 года, а экспертиза проекта будет проведена до декабря 2018 года», — пояснил Евгений Тефтелев.

Гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Юрий Коньков сообщил, что на территории аэропорта уже работает строительная техника. Идет работа по второй очереди аэровокзального комплекса — по расширению пункта пропуска международного сектора.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 18.07.2018 г.»