- 62.4352р. + 0.1796
- 73.2427р. + 0.4472
-
29.06.2018 г. | 08:48
Челябинские IT-специалисты будут соревноваться в эффективности футбольных прогнозов
18.07.2018 г. 11:26
В Челябинске пройдет соревнование программистов по созданию модели спортивного прогнозирования
Форум «Хакатон» пройдет на площадке IT PARK-74. Участникам предстоит за 48 часов создать модель машинного обучения, которая будет предсказывать исходы футбольных матчей. В ней задействуют данные о тысячах прошедших игр, на основе которых будет формироваться прогноз.
Команда, чья модель сработает наиболее эффективно, получит приз в размере 50 тыс. рублей. За второе и третье места награда составит 30 и 20 тыс. рублей соответственно.
Как рассказали в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, соревнования ставят целью повысить общественный интерес к сфере машинного обучения, предоставить участникам возможности раскрыть свой потенциал и развить профессиональные навыки.
Фото с сайта pixabay.com
- 21.06.2018 г. Три инвестиционных проекта из Челябинской области признали лучшими в России
- 20.03.2018 г. Южноуральские бизнесмены поедут искать деловых партнеров на Дальнем Востоке
- 12.10.2017 г. Южноуральские предприниматели встретятся с хорватской бизнес-делегацией в Москве
- 10.10.2017 г. Иранские производители чеснока и экспортеры рыбы едут в Челябинск на переговоры
- 09.10.2017 г. В Челябинске открыли центр продажи грузовых услуг РЖД