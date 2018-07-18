Челябинские IT-специалисты будут соревноваться в эффективности футбольных прогнозов

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске пройдет соревнование программистов по созданию модели спортивного прогнозирования

Форум «Хакатон» пройдет на площадке IT PARK-74. Участникам предстоит за 48 часов создать модель машинного обучения, которая будет предсказывать исходы футбольных матчей. В ней задействуют данные о тысячах прошедших игр, на основе которых будет формироваться прогноз.

Команда, чья модель сработает наиболее эффективно, получит приз в размере 50 тыс. рублей. За второе и третье места награда составит 30 и 20 тыс. рублей соответственно.

Как рассказали в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, соревнования ставят целью повысить общественный интерес к сфере машинного обучения, предоставить участникам возможности раскрыть свой потенциал и развить профессиональные навыки.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 18.07.2018 г.»