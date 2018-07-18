В аппарате губернатора Челябинской области призвали не демонизировать экологические проблемы региона

Фото с сайта newstula.ru

Власти Челябинской области ответили на расследование Росприроднадзора о миллиардном экологическом ущербе от деятельности ММК.

Ранее о нем написал РБК. По данным издания, Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный Магнитогорским металлургическим комбинатом водным объектам, в 3,2 млрд рублей. Речь шла о нарушениях правил водопользования при сбросе сточных вод в Магнитогорское водохранилище на реке Урал, а также в Сухую речку, допущенных с августа 2013-го по август 2016 года. Опрошенные РБК эксперты заявили, что претензии могут сказаться на положении губернатора Бориса Дубровского, допуская вероятность его отставки.

В ответе замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской областина Дмитрия Федечкина на запрос РБК говорится, что отношения между Росприроднадзором и ММК — это абсолютно отрегулированный, цивилизованный процесс. Власти призвали не демонизировать экологические проблемы.

«Экологическая ситуация в регионе не блестяща — как и в любом другом субъекте нашей страны, где есть серьезная промышленность и достойная работа, — говорится в ответе. — И губернатору, и всей его команде, хочется выйти на принципиально иной уровень эффективности внедрения природоохранных мероприятий в регионе. Что этому препятствует — оставим за скобками».

Дмитрий Федечкин отметил, что Борис Дубровский «очень системно и настойчиво» прилагал усилия к сохранению окружающей среды «с момента вступления в должность, и упомянул о визите главы региона на ММК, где открылись новые и отреконструированные производственные мощности. Эти изменения призваны улучшить экологическую ситуацию, отмечается в письме.

Фото с сайта newstula.ru

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