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29.06.2018 г. | 08:48
На трассе М5 в Челябинской области водитель иномарки скончался после наезда на лося
18.07.2018 г. 10:47
Фото с сайта gorodok.bz
В Челябинской области произошло смертельное ДТП с лосем.
Трагедия произошла в среду, 18 июля, в районе трех часов ночи недалеко от Миасса, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Водитель Hyundai сбил лося, который перебегал дорогу. От удара машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом. Водитель иномарки от полученных травм скончался, двух пассажиров доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Фото с сайта gorodok.bz
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