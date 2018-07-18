На трассе М5 в Челябинской области водитель иномарки скончался после наезда на лося

Фото с сайта gorodok.bz

В Челябинской области произошло смертельное ДТП с лосем.

Трагедия произошла в среду, 18 июля, в районе трех часов ночи недалеко от Миасса, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Водитель Hyundai сбил лося, который перебегал дорогу. От удара машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом. Водитель иномарки от полученных травм скончался, двух пассажиров доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Фото с сайта gorodok.bz

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