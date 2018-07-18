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29.06.2018 г. | 08:48
В Кизильском районе обнаружили тело девушки, пропавшей после продажи машины
18.07.2018 г. 10:34
29-летнюю девушку, которая пропала в Магнитогорске после встречи с покупателем машины, нашли убитой.
Вечером в понедельник, 16 июля, она поехала показать машину, которую собиралась продать, потенциальному покупателю в районе улицы Советской, 164. После исчезновения девушки этот мужчина сообщил, что передал ей деньги, та вызвала такси и уехала.
По данным источника Znak.com, сначала потенциальный покупатель посмотрел машину днем и попросил позже загнать ее на подъемник. Договорились сделать это вечером. Девушка приехала в гаражный автосервис. Там мужчина ударил ее молотком, тело отвез в Кизильский район. Пока основной версией считается намерение подозреваемого завладеть автомобилем. «Но сейчас активно отрабатываются и дополнительные версии случившегося: возможно, там было что-то еще, не исключено, что у подозреваемого изначально был другой план, но что-то пошло не так», — сообщил источник изданию.
На допросе 24-летний мужчина признался в убийстве. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По факту убийства возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта sledcom.ru
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