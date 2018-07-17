В Магнитогорске девушка с крупной суммой денег села в такси и пропала без вести

В Челябинской области девушка продала машину, села в такси и пропала.

Родственники, волонтеры и полиция разыскивают 29-летнюю Ксению Мецгер. Вечером в понедельник, 16 июля, она возвращалась со сделки по продаже машины в районе улицы Советской, 164. Около 21:00 с крупной суммой денег на руках она села в белый автомобиль, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Как сообщает Znak.com, девушка замужем, у нее маленький сын. Мать Ксении сообщила изданию, что она выставила машину на продажу накануне. С потенциальным покупателем договорились встретиться у автосервиса. О продаже речь не шла, девушка хотела загнать автомобиль на подъемник и показать его, отметила женщина. Полиция нашла автосервис и покупателя. Тот сказал, что отдал девушке деньги, она вызвала такси и уехала.

Приметы пропавшей: рост 170-172 см., блондинка, худощавого телосложения, волосы собраны в прическу. Была одета в легкое платье бежевого цвета с цветочным рисунком, бежевые босоножки без каблука, при себе имела бежевую сумку.

В сообществе «Легион-СПАС MGN» просят всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, обращаться к координаторам группы по телефону горячей линии (351) 277-79-11 или в полицию по телефону 02.

Фото: "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ / vk.com

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