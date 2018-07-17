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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинские библиотекари сняли короткометражный боевик с драками и погонями
17.07.2018 г. 14:49
Скриншот видео с сайта youtube.com
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина города Челябинска представила социальную рекламу в жанре боевика.
Герой ролика под названием «Вовремя!» совершает эффектные трюки, дерется с хулиганами и уходит от погони на спортивной машине. В конце концов он приезжает в библиотеку и сдает прочитанную книгу до того, как истечет таймер.
В ролике снялись студенты Челябинского государственного института культуры и читатели библиотеки. Его опубликовали в соцсетях и на YouTube. На данный момент он набрал уже более 20 тыс. просмотров.
Ранее библиотекари в целях привлечения молодой аудитории снимали виртуальные экскурсии, пародии и музыкальные видеоклипы.
Видео: «Библиотеки Челябинска» / youtube.com
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