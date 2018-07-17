Челябинские библиотекари сняли короткометражный боевик с драками и погонями

Скриншот видео с сайта youtube.com

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина города Челябинска представила социальную рекламу в жанре боевика.

Герой ролика под названием «Вовремя!» совершает эффектные трюки, дерется с хулиганами и уходит от погони на спортивной машине. В конце концов он приезжает в библиотеку и сдает прочитанную книгу до того, как истечет таймер.

В ролике снялись студенты Челябинского государственного института культуры и читатели библиотеки. Его опубликовали в соцсетях и на YouTube. На данный момент он набрал уже более 20 тыс. просмотров.

Ранее библиотекари в целях привлечения молодой аудитории снимали виртуальные экскурсии, пародии и музыкальные видеоклипы.

Видео: «Библиотеки Челябинска» / youtube.com

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