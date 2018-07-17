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29.06.2018 г. | 08:48
В историческом центре Челябинска появится первый частный мини-парк
17.07.2018 г. 14:15
Фото с сайта znak.com
В квартале улиц Карла Маркса, Свободы, Труда и Пушкина разобьют покет-парк.
Объект строят собственники земельного участка. Предполагается, что он станет доступным для всех желающих, сообщает Znak.com.
Концепция «карманных парков» популярна на Западе. Там небольшие рекреационные территории с одной-двумя функциональными зонами встречаются в том числе и в деловых кварталах. Сквер является мобильным — его можно будет свернуть в случае, если хозяин участка решит использовать эту землю иным способом.
По словам экспертов, если подобная модель докажет свою состоятельность, она может быть применена в соседних кварталах исторического центра Челябинска, где в изобилии встречаются полузаброшенные участки.
Фото с сайта znak.com
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