В историческом центре Челябинска появится первый частный мини-парк

Фото с сайта znak.com

В квартале улиц Карла Маркса, Свободы, Труда и Пушкина разобьют покет-парк.

Объект строят собственники земельного участка. Предполагается, что он станет доступным для всех желающих, сообщает Znak.com.

Концепция «карманных парков» популярна на Западе. Там небольшие рекреационные территории с одной-двумя функциональными зонами встречаются в том числе и в деловых кварталах. Сквер является мобильным — его можно будет свернуть в случае, если хозяин участка решит использовать эту землю иным способом.

По словам экспертов, если подобная модель докажет свою состоятельность, она может быть применена в соседних кварталах исторического центра Челябинска, где в изобилии встречаются полузаброшенные участки.

Фото с сайта znak.com

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