Жители Челябинской области стали чаще страховать имущество

Фото с сайта magadangorod.ru

В Челябинской области на 15% выросло количество договоров имущественного страхования.

По итогам 2017 года жители региона заключили почти 600 тыс. договоров о страховании имущества, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых премий вырос на 4% до 4 млрд рублей, а средняя стоимость полиса снизилась за прошлый год более чем на 18%. Она составила 6,5 тыс. рублей — это почти на 1,5 тыс. рублей ниже общероссийского показателя. За прошлый год челябинцам, которые застраховали свое имущество, выплатили более 1,5 млрд рублей.

Рост рынка страхования аналитики проекта «Страхование: Общественная экспертиза» связывают с восстановлением в 2017 году объемов кредитования и повышением финансовой грамотности жителей регионов.

Фото с сайта magadangorod.ru

Все новости за 17.07.2018 г.»