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29.06.2018 г. | 08:48
Жители Челябинской области стали чаще страховать имущество
17.07.2018 г. 13:43
В Челябинской области на 15% выросло количество договоров имущественного страхования.
По итогам 2017 года жители региона заключили почти 600 тыс. договоров о страховании имущества, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых премий вырос на 4% до 4 млрд рублей, а средняя стоимость полиса снизилась за прошлый год более чем на 18%. Она составила 6,5 тыс. рублей — это почти на 1,5 тыс. рублей ниже общероссийского показателя. За прошлый год челябинцам, которые застраховали свое имущество, выплатили более 1,5 млрд рублей.
Рост рынка страхования аналитики проекта «Страхование: Общественная экспертиза» связывают с восстановлением в 2017 году объемов кредитования и повышением финансовой грамотности жителей регионов.
Фото с сайта magadangorod.ru
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