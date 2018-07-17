УФАС оштрафовало миндортранс за проведение единого аукциона по ремонту дорог в разных районах области

Фото с сайта vladtime.ru

Антимонопольщики выявили нарушения при проведении торгов на ремонт дорог в Челябинской области.

В феврале 2017 года региональный миндортранс проводил аукционы на проведение работ на четырех участках в Саткинском, Увельском и Троицком районе. В них были задействованы разные компании. Однако впоследствии в ведомстве аннулировали результаты торгов, объединили все объекты в один лот и провели повторный конкурс. В результате начальная цена контракта превысила 413 млн рублей, а сумма обеспечения заявки и исполнения контракта составила 20 млн и около 124 млн рублей соответственно. Единственным участником закупки стала компания «Южуралмост».

Несмотря на предписание УФАС, дорожники заключили контракт с подрядчиком на сумму 411 млн рублей. Антимонопольщики признали объединение работ в один лот необоснованным, с этой позицией согласились и в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

По результатам разбирательства должностных лиц министерства оштрафовали на 50 тыс. рублей каждого, сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Фото с сайта vladtime.ru

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