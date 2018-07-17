В Челябинской области при пожаре погибли двое детей, которые спрятались от огня в шкафу

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

В Агаповском районе произошел пожар в частном доме.

Трагедия произошла в понедельник, 16 июня, на станции Субутак. В момент возгорания в доме находилась восьмилетняя девочка и двое ее братьев в возрасте трех и пяти лет. Никого из родителей рядом с детьми не было: отец находился на работе в Магнитогорске, а мать ушла по делам. Девочка обнаружила пожар и попыталась вывести своих братьев, однако не смогла этого сделать, поскольку они спрятались от огня в шкафу.

Соседи вызвали пожарных слишком поздно — несмотря на то, что огнеборцы приехали через семь минут после вызова, дом уже был весь охвачен огнем. Спасти мальчиков не удалось — их тела нашли в шкафу. Причина пожара в данный момент устанавливается.

Всего, по данным региональной противопожарной службы, в Челябинской области с начала года в огне погибли четверо детей, еще 23 ребенка пострадали.

Фото с сайта 57.mchs.gov.ru

Все новости за 17.07.2018 г.»