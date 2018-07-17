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В Челябинской области уходит в отставку начальник главного управления лесами Виктор Блинов
17.07.2018 г. 12:46
Фото с сайта pravmin74.ru
Главный по лесам Челябинской области уходит на пенсию.
63-летний Виктор Блинов, который занимал этот пост с 2015 года, подал на имя губернатора заявление об увольнении по собственному желанию. Глава региона удовлетворил прошение об освобождении от должности с понедельника, 23 июля, сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского». В правительстве поблагодарили Виктора Блинова за долгую эффективную и добросовестную работу и пожелали здоровья и благополучия.
О том, кто сменит его на посту начальника главного управления лесами региона, не уточняется. Ожидается, что это будет 35-летний Сергей Лавров, нынешний руководитель управления экологического контроля в областном минэкологии.
Фото с сайта pravmin74.ru
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