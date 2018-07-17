В Челябинской области уходит в отставку начальник главного управления лесами Виктор Блинов

Фото с сайта pravmin74.ru

Главный по лесам Челябинской области уходит на пенсию.

63-летний Виктор Блинов, который занимал этот пост с 2015 года, подал на имя губернатора заявление об увольнении по собственному желанию. Глава региона удовлетворил прошение об освобождении от должности с понедельника, 23 июля, сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского». В правительстве поблагодарили Виктора Блинова за долгую эффективную и добросовестную работу и пожелали здоровья и благополучия.

О том, кто сменит его на посту начальника главного управления лесами региона, не уточняется. Ожидается, что это будет 35-летний Сергей Лавров, нынешний руководитель управления экологического контроля в областном минэкологии.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 17.07.2018 г.»