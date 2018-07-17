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В Челябинске по госгарантии построят 153 тыс. квадратных метров доступного жилья
17.07.2018 г. 12:06
Фото с сайта devyatka.ru
«ЮУ КЖСИ» займется строительством доступного жилья в Челябинске.
Компания победила в конкурсном отборе на получение госгарантий Челябинской области. Как отметил глава регионального минэконома Сергей Смольников, «ЮУ КЖСИ» построит в столице Южного Урала 153 тыс. кв. м жилья. Общий объем инвестиций составит более 5,5 млрд рублей. Компании предоставят госгарантию в размере 2 млрд 150 млн рублей.
В правительстве отметили, что этот инвестпроект имеет высокую социальную значимость. Квартиры в новых домах получат прежде всего жильцы аварийного жилфонда и дети-сироты. Также поддержку окажут нуждающимся молодым семьям, учителям и обманутым дольщикам.
Фото с сайта devyatka.ru
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