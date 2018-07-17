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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области построят ГОК, где будут добывать золото
17.07.2018 г. 12:03
Новый горно-обогатительный комбинат собираются построить в Верхнеуральском районе.
Речь идет о разработке Курасанского золоторудного месторождения. Переговоры с инвестором, представителями компании «Южуралзолото», провел губернатор Борис Дубровский. Объем вложений в разработку оценивается в 12 млрд рублей. На предприятии откроют 400 рабочих мест. Кроме того, в числе условий специального инвестиционного проекта — строительство инфраструктуры и газификация близлежащего поселка Горбуновский.
«Особо подчеркну, что для нас при реализации проектов важна экологическая составляющая. Поручаю министерству экологии региона рассмотреть детально, какая будет нагрузка на окружающую среду в связи с возможным появлением в Верхнеуральском районе ГОКа. Насколько производство будет безопасным для людей», — отметил Борис Дубровский.
Совокупный объем запасов Курасанского месторождения оценивается более чем в 41,5 тонны золота. Борис Дубровский заявил, что горно-обогатительное предприятие будет давать порядка 600 млн рублей налогов ежегодно.
Фото с сайта tayga.info
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