Онлайн-кассы дали предпринимателям возможность дистанционного контроля бизнеса

Фото с сайта ysia.ru

В налоговой службе рассказали о плюсах кассовой реформы для бизнесменов.

Автоматизация бизнеса, снижение потерь и дистанционный контроль показателей. Эксперты назвали возможности, которые, несмотря на понесенные издержки, получили предприниматели после перехода на онлайн-кассы. По словам начальника отдела оперативного контроля УФНС России по Челябинской области Никиты Шпаковского, бизнесмены могут в режиме онлайн следить за показателями торговых точек, в том числе оборотом. Кроме того, взаимодействие с налоговой службой у законопослушного предпринимателя теперь практически сведено к нулю.

«Если раньше налоговый инспектор должен был ножками пойти и посмотреть, что делается на территории, как конкретный коммерсант осуществляет свою деятельность, то теперь функционал онлайн-передачи данных позволяет налоговому инспектору фактически отслеживать также у себя на рабочем месте показатели того или иного предпринимателя. И фактически если он видит, что бизнес осуществляется, транзакции идут, то повода беспокоить предпринимателя лишний раз у контролирующих органов нет», — рассказал эксперт.

К началу июля онлайн-кассы должны были установить организации, работающие на ЕНВД и патентной системе налогообложения, в штате которых есть наемные сотрудники. На год раньше это сделали представители крупного бизнеса, в том числе весь ритейл. На этом кассовая реформа не заканчивается — ее третий этап завершится к лету 2019-го. Никита Шпаковский отметил, что переход на новые аппараты позволит в неком смысле очистить бизнес-среду от незаконопослушных предпринимателей.

«Если человек ведет бизнес правильно, если он применяет онлайн-ККТ, оплачивает все налоги, а его сосед этого всего избегает, то к соседу придут однозначно. и если налогвый орган увидит, что одинаковые точки, условно где-то в одной локации, по одной идут транзакции, по другой нет, то уже это будет весомым поводом выехать к этому предпринимателю и установить, почему так у него получается и фактически уже его привлечь к ответственности», — отметил Никита Шпаковский.

Средняя стоимость онлайн-кассы в Челябинской области — от 15 тыс. до 24 тыс. рублей. Это затраты на покупку самого аппарата, фискального накопителя и оплату услуг оператора фискальных данных — организации, которая собирает информацию с техники и передает ее в налоговую. Часть денег предприниматель мог вернуть. Максимальный размер налогового вычета составил 18 тыс. рублей. Член совета челябинского областного отделения «Опоры России» Таждин Давои рассказал, что в некоторых случаях затраты на онлайн-кассы в несколько раз меньше, чем потери, которые несет бизнес. В частности, из-за воровства сотрудников.

«Люди финансово неграмотные в плане ведения бизнеса не понимают, сколько у них потерь. Там путей обойти, обворовать, обмануть — миллион, у сотрудников. И по факту недостачи получаются по 200 тыс. в месяц, по 100 тыс. Что стоит поставить кассу, которая стоит 25 тыс., и она сократит эти издержки на 70% как минимум. То есть нужно будет просто ввести мониторинг контроля над наличием товара. Финансовая часть полностью уже отпадает», — рассказал Таждин Давои.

Онлайн-касса позволяет следить за операционной деятельностью, а также оперативно вести статистику: какой товар и в какой период продаются лучше всего. По данным налоговой на начало июля, на втором этапе аппараты с фискальными накопителями установили 91% предпринимателей из числа тех, кто должен был это сделать по закону.

Фото с сайта ysia.ru

Все новости за 17.07.2018 г.»